Инвесторам предложат два подмосковных объекта культурного наследия в марте

Два объекта культурного наследия будут предложены инвесторам для восстановления и дальнейшего использования. Министерство имущественных отношений Московской области выставило их на конкурс в рамках нового подхода к вовлечению объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, в хозяйственный оборот, сообщает пресс-служба ведомства.

19 и 21 марта пройдут конкурсы за имущественные комплексы усадеб «Васино» в муниципальном округе Чехов и «Никольское-Обольяново» в с. Подъячево Дмитровского муниципального округа.

Двухэтажный деревянный дом Усадьбы «Васино» площадью 487,6 кв. метров — объект культурного наследия федерального значения, включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Усадьба была построена во второй половине XVIII века и принадлежала помещице А. И. Плаховой, после которой имение переходило ее родственникам по наследству. В середине XIX века владельцем усадьбы стал П. Ф. Вельяминов, который заказал постройку зданий. Усадьба сменяла владельцев до 1917 года, последним из которых был помещик П. П. Костылев. После революции усадьбу национализировали. В советское время в здании усадьбы разместился военный комиссариат, а позже там открыли школу. В 1930-е годы надворные и хозяйственные постройки снесли, а главный дом сохранился до наших дней.

Конкурс по Усадьбе «Васино» назначен на 19 марта, заявки принимаются до 12 марта. Начальная цена объекта — 1 рубль, шаг конкурса — 1 407 579 руб. Подробную информацию о лоте можно посмотреть тут.

Комплекс зданий Усадьбы «Никольское-Обольяново» в с. Подъячево Дмитровского муниципального округа состоит из девяти зданий общей площадью 3490,4 кв. м.

Дворянская Усадьба «Никольское-Обольяново» или «Никольское-Горушки» датируется концом XVIII-началом XIX веков. В 1760-е годы ее основал капитан-преображенец П. М. Власов и его супруга. Тогда усадьба носила название «Горушки». В 1802 году владельцем усадьбы стал П. Х. Обольянинов, любимец императора Павла I, бывший начальник Тайной канцелярии и генерал-прокурор. Он выкупил село Горушки с усадьбой у наследников Власова. Обольянинов построил большую часть усадебного комплекса и разбил сад. В честь новых хозяев село было переименовано в Обольяниново или Обольяново. Усадьба в разное время принимала у себя многих важных гостей, среди которых П. А. Вяземский, В. Л. Пушкин (дядя Александра Сергеевича, его первый литературный наставник), русский ученый Д. И. Менделеев и Л. Н. Толстой.

Конкурс по Усадьбе назначен на 21 марта, заявки на конкурс принимаются до 14 марта. Начальная цена комплекса из 9 объектов — 9 рублей, шаг конкурса — 6 486 701 руб. Подробную информацию об объекте можно посмотреть тут.

В рамках нового подхода Министерства имущественных отношений Московской области к вовлечению объектов культурного наследия в хозяйственный оборот разрушенные здания и усадьбы выставляются на конкурс в порядке приватизации по стоимости 1 рубль. Победитель конкурса получает имущественный комплекс по итоговой цене конкурса для восстановления и последующего использования. Земельные участки под памятниками культуры предоставляются новому правообладателю за годовую арендную плату в 1 рубль на все время проведения реставрации. После завершения реставрации инвестор сможет выкупить землю по льготной стоимости: для физлиц — это 3% от кадастровой стоимости участка, для юридических — 15%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.