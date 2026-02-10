Инвестор сможет открыть образовательное учреждение в столичном районе Ивановское

Объект отвечает условиям городской программы «1 рубль за квадратный метр в год».

«Среди выставляемого городом на торги имущества есть объекты недвижимости, которые предприниматели могут арендовать по льготной ставке — рубль за квадратный метр в год — для открытия в них образовательных учреждений или гостиниц. Например, сейчас инвесторам доступно здание бывшего детского сада в районе Ивановское по адресу: ул. Саянская, д. 13А. С победителем аукциона заключат договор на 49 лет. Прием заявок на участие в торгах завершится 16 февраля, а аукцион пройдет 19 февраля», — уточнил Пуртов.

Здание имеет площадь 1828,2 кв. м. В нем два этажа: площадь первого — более 1 тыс. кв. м, второго — около 710 кв. м. Еще 40,4 кв. м занимает подвал.

«Представители бизнеса могут арендовать по программе „1 рубль за квадратный метр в год“ здание площадью более 1,8 тыс. кв. м и почти 1 га земли под ним. После ремонта инвестор сможет открыть тут дошкольное учреждение, приспособить объект под начальное, основное или среднее общее образование», — поделилась министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она отметила, что пока инвестор будет приводить здание в порядок и оборудовать его для ведения образовательной деятельности, для него будет действовать арендная ставка, определенная по итогам торгов. Как только предприниматель выполнит необходимые обязательства, предусмотренные программой, его переведут на льготную ставку.

Для участия в аукционе понадобятся регистрация на электронной площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

