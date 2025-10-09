Инвестор сможет открыть досуговый центр в парке «Кузьминки»

Предприниматели могут арендовать одноэтажное здание в парке «Кузьминки» для организации досугового центра, сказал руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект находится по адресу: природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино», дом 1, строение 12. Площадь объекта превышает 350 кв. м.

«Кузьминский парк — благоприятное место для организации бизнеса в сфере культуры и досуга. Среди преимуществ — наличие высокого пешеходного трафика и точек притяжения горожан и туристов, таких как храм, построенный в XVIII веке, различные музеи, а также мероприятия для взрослых и детей. Сейчас на городских торгах доступно одноэтажное здание площадью 358,5 квадратного метра, которое имеет культурно-просветительское и досуговое назначение. Победитель аукциона сможет открыть здесь центр детского творчества, художественную мастерскую, арт-студию, выставочный зал и другие виды бизнеса. Договор аренды здания заключается на пять лет», — уточнил Пуртов.

Здание подключено к электричеству, водоснабжению и канализации. Подать заявки на участие в торгах можно до 28 октября, а открытый аукцион пройдет 31 октября.

Для участия в торгах понадобятся регистрация на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Торги Москвы» есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.