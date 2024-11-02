Инвестор рассказала, почему дорожает арендное жилье

Инвестор Кузнецова: те, у кого выросли доходы, готовы к большим тратам на жилье

Арендные ставки в Москве и Санкт-Петербурге увеличились на 70%, а в других городах — почти на 150%. Эксперт по финансам Мария Кузнецова рассказала, что привело к росту стоимости аренды жилья. Среди факторов она выделила общий уровень инфляции, рост доходов населения и отмену массовой льготной ипотеки.

По словам инвестора, сейчас наблюдается значительное повышение цен, официальный уровень инфляции приближается к 10%, однако на самом деле стоимость многих товаров возросла значительно больше. В 2025 году ожидается увеличение цен на ряд категорий (услуги ЖКХ, бытовая техника, электроника и др.) еще на 10-15%.

Совершенно естественно, что в условиях общего подорожания растет и стоимость аренды. В противном случае владельцам объектов будет экономически невыгодно их сдавать, подчеркнула эксперт.

Росстат сообщил об увеличении реальных располагаемых доходов граждан за период с января по сентябрь 2024 года на 8,6%. Эксперт добавила, что это связано, прежде всего, с ростом фондов оплаты труда в ВПК.

«Но денег в экономике в любом случае становится больше, и понятно, что люди, у которых выросли доходы, готовы к большим тратам, в том числе и на арендное жилье», — отметила Кузнецова в эфире радио Sputnik.

В последние годы на фоне действовавших в России массовых программ льготной ипотеки новостройки стали формировать спрос на жилье. В некоторых случаях ипотечные платежи были даже ниже, чем аренда, что побуждало людей предпочитать покупку собственного жилья аренде.

С декабря 2023 года условия получения льготных кредитов начали постепенно ужесточаться. Кроме того, наблюдался рост ключевой процентной ставки и стоимости рыночной ипотеки. С 1 июля была прекращена программа государственной поддержки, позволяющая любому желающему получить льготный кредит. Таким образом, летом 2024 года практически не оставалось возможностей выгодно приобрести квартиру в ипотеку. В результате спрос на жилье стал смещаться в пользу аренды, заключила инвестор.