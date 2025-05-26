Инвестор построит многофункциональный комплекс в районе Проспект Вернадского

В районе Проспект Вернадского на западе столицы планируется возвести многофункциональный комплекс общей площадью 14,5 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

Комплекс появится по адресу: улица Удальцова, 75А.

«Первый этаж девятиэтажного здания будет отведен под общественные нужды — здесь откроются кафе, магазины и фитнес-центры. Верхние этажи займут офисные помещения. На подземных этажах организуют двухуровневый паркинг на 105 машино-мест для удобства сотрудников и посетителей», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

По его словам, территорию около здания планируется благоустроить и озеленить. Многофункциональный комплекс будет новой достопримечательностью московского района. Он создаст дополнительные рабочие места и улучшит инфраструктуру. Завершить возведение здания инвестор планирует в 2027 году.

Там сделают отдельные выходы для офисов, магазинов и спа-центра, это нужно для удобства передвижения. Комплекс находится рядом с ключевыми транспортными развязками мегаполиса: проспектом Вернадского, Мичуринским и Ленинским проспектами, что позволит сотрудникам и посетителям эффективно использовать время.

Кроме того, открытая планировка офисных помещений в здании придаст гибкость организации рабочих мест. На восьмом этаже комплекса будут сделаны офисы с антресолями и двусветным пространством.