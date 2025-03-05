Инвестор отреставрирует здание бывшего детсада со скульптурами слонов в Щукине

Предприниматели поборются на торгах за здание бывшего детского сада № 333, расположенного в районе Щукино, также известного как «родина розовых слонов». Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

«Город предлагает инвесторам приобрести здание образовательного назначения, построенное в 1936 году. Объект площадью более 1,7 тысячи квадратных метров расположен по адресу: улица Маршала Василевского, дом 11, корпус 6. Главный символ бывшего детского сада — плескательный бассейн, украшенный оградой из балясин и четырьмя скульптурами слонов. После проведения реставрационных работ победитель торгов сможет открыть там развивающий центр, пансион или другое учреждение», — сказал Пуртов.

Глава департамента добавил, что после реставрации новый владелец сможет открыть здесь развивающий центр, пансион или другое учреждение.

Двухэтажное здание было построено по индивидуальному проекту. Оно сочетает в себе два стиля: конструктивизм и сталинский неоклассицизм, а также имеет закругленный зал, что не характерно для построек того времени. Детский сад функционировал здесь до 2011 года, но был закрыт из-за несоответствия современным стандартам, а его воспитанники переведены в другие дошкольные учреждения. В 2019 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

«Детский сад со слониками в московском районе Щукино — одно из немногих образовательных зданий 1930-х годов, построенных по авторскому проекту, несмотря на то, что в то время как раз началось массовое типовое строительство детских дошкольных учреждений. До наших дней он сохранил свой исторический облик. Одна из его отличительных архитектурных особенностей — четыре легендарные фигуры слоников, которые, как и сам памятник, сейчас нуждаются в проведении работ по сохранению», — отметил директор департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Он выразил надежду, что в скором времени у здания появится новый владелец, который бережно восстановит этот уникальный объект и подарит ему новую жизнь.

После присвоения статуса объекта культурного наследия здание находится под государственной охраной. Его исторический облик запрещено изменять, а любые работы могут проводиться только после согласования проектной документации с Департаментом культурного наследия и под его контролем.

Победитель аукциона получит в аренду земельный участок площадью 8,7 тысячи квадратных метров на время проведения работ по сохранению исторического облика здания.

Заявки на участие принимаются до 6 марта, а торги состоятся 18 марта. Для участия необходимо иметь усиленную квалифицированную электронную подпись и зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг».

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