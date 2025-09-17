II этап ремонта корпуса школы № 24 в Мытищах хотят завершить до конца года

В городском округе Мытищи в 2025 году проводится второй этап капитального ремонта школы № 24, корпус 2. Глава округа Юлия Купецкая совместно с депутатским корпусом и директором образовательного учреждения 17 сентября проинспектировали ход работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Капремонт ведется в соответствии с графиком. На объекте задействованы 60 человек. В полном объеме выполнены демонтажные работы, устройство штукатурки и стяжки. Проводится ремонт фасада, монтаж электросистем. Следующий этап — чистовая отделка помещений. Помимо этого, полностью будут заменены мебель и оборудование. Завершить работы планируется до конца года.

Дополнительно принято решение в летний период 2026 года провести комплексное благоустройство прилегающей территории. Для школьников будет организовано новое современное спортивное ядро с игровыми зонами.

Как ранее сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьев, 1 сентября 2025 года в Подмосковье были открыты 26 новых школ и 15 детских садов, еще 57 школ, два колледжа и 17 садов — после капитального ремонта по президентской программе. Еще шесть школ заработают до конца года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.