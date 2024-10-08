Игорь Брынцалов осмотрел ход строительства самой большой школы в Реутове

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов посетил с рабочим визитом Реутов — вместе с главой Филиппом Науменко он осмотрел ход строительства школы в микрорайоне 10А на 1 100 мест. Учреждение войдет в состав школы № 10, что позволит образовательному комплексу стать флагманским и самым крупным в наукограде. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

По словам спикера регионального парламента, «это не первый выезд на данный объект и сегодняшние результаты выполненных работ впечатляют».

«В конце 2022 года, когда все только начиналось, строителям был задан вопрос — какие сроки? Никто не поверил, что уже к концу 2024 года, к новому году, школа начнет работать. На всех этапах мы наблюдали за выполнением работ и констатировали — строители справляются со своими обязательствами. И сегодня мы на финишной прямой убедились, что-то, о чем говорили — реально. На строительство из регионального и муниципального бюджетов выделено 2,6 миллиарда рублей. Все делается согласно планам, в обозначенные сроки рабочие укладываются», — отметил Брынцалов.

Подрядчик Иван Гарин и начальник строительного участка Владимир Колобков подтвердили — готовность высокая, приближается к 80%. И предложили председателю Мособлдумы пройти внутрь и осмотреть объект более детально. Иван Гарин в ходе обхода рассказал, что на сегодняшний день ведутся внутренние отделочные и фасадные работы, прокладка внутренних сетей.

Брынцалов оценил просторы будущей школы. Несмотря на то, что классы и помещения еще далеки от «чистового варианта», уже видно, что ребятам с их идеями и потенциалом будет, где разбежаться. Тем более, что новое учреждение будет с ИT-уклоном. Как пояснил Филипп Науменко, углубленное изучение информационных технологий войдет в учебный план, программы внеурочной деятельности и дополнительного образования.

«Вообще планируется готовить детей к профилю школы с детского сада — с ними будут развивать логику, мышление, воображение, давать основы с помощью кружка по робототехнике. И когда дети придут в школу, они уже начнут заниматься скретч-программированием», — добавил он.

ИТ-уклону будет соответствовать и наполнение школы — сюда закуплено инновационное оборудование. Директор образовательного комплекса школы № 10 Ольга Кондрашова рассказала, что сейчас главное — все машины освоить.

«У нас есть такое оборудование, с которым, чтобы работать, учителям еще нужно поучиться. Именно применять его в различных практиках, на опыте и так далее. Поэтому мы организуем уже внутри школы курсы и учимся», — пояснила она.

Сегодня вместе с Игорем Брынцаловым школу смотрели родители будущих учеников. Как подчеркнула Юлия Ярутина, мама Андрея из 1-И класса, сдачу учреждения все ждут спокойно. Переживаний, что вливаться в образовательный процесс придется, минуя первое учебное полугодие — никаких. Ведь именно для первоклассников, проживающих непосредственно в микрорайоне 10А, предусмотрели самые комфортные условия.

Обычно, по словам Игоря Брынцалова, в Московской области новые школы стараются открывать к 1 сентября, как главный подарок детям ко Дню знаний. Учреждение в 10А микрорайоне изменит традицию, его открытие станет сюрпризом к другому празднику — Новому году.

«Уверен, все будут довольны — и родители, и их дети, и, конечно, учителя — новой школе с большими возможностями. В целом в Подмосковье сфере образования уделяем приоритетное внимание. Только в этом году у нас в стадии проектирования и строительства находится 57 школ. К 1 сентября открыли 21 учебное заведение, еще 4 сдадут до конца года», — подытожил спикер регионального парламента.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.