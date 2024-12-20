Хуснуллин: последствия отказа от льготной ипотеки наступят к 2027–2028 годам

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что россияне ощутят последствия отмены льготной ипотеки под новостройки в 2027–2028 годах. По его словам, сейчас застройщики не начинают новые проекты, а ждут охлаждения рынка, сообщает РБК .

Стартовавшая в 2020 году программа льготной ипотеки привела к росту числа новостроек. Однако после ее прекращения летом этого года количество проектов по строительству жилья сократилось. Хуснуллин отметил, что особенно заметно падение будет ощущаться в 2027–2028 годах.

По его словам, сейчас участники рынка не начинают новые проекты, потому что находятся в ожидании снижения инфляции. Подрядчики считают, что опасно начинать новую стройку в таких условиях. Сейчас они ждут охлаждения рынка.

Хуснуллин отметил, что для этого необходимо повышение ключевой ставки. Он также добавил, что проблем с нехваткой финансирования для завершения строительства недвижимости по уже действующим проектам не будет, даже если продажи упадут. Хуснуллин сообщил, что «пока риска коллапса мы не видим».

Ранее Хуснуллин назвал рост цен на стройматериалы в РФ критичным. По его данным, с 2021 года в среднем стоимость этой продукции увеличилась почти на 64%.