Ход строительства школы и детского сада проверили в округе Химки

Временно исполняющий полномочия главы городского округа Химки Елена Землякова проверила, как идут работы по строительству детского сада и начальной школы в микрорайоне Новогорск, сообщает пресс-служба администрации округа.

Воспитательно-образовательный комплекс на 270 мест возводят по нацпроекту «Образование».

«Объект важный для жителей микрорайона. Сейчас специалисты оборудуют внутренние перегородки, занимаются планировкой будущих учебных классов», — сказала Елена Землякова.

Ранее объект носил статус недостроя, но сейчас работы возобновлены. Строительство ведется при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Контролируют работы также местные жители.

«Я очень рада, что у нас наконец-то стал достраиваться замечательный садик и начальная школа. Это прекрасная новость для всего микрорайона. Я сама мама двоих погодок, поэтому для меня это особенно актуально», — отметила химчанка Анна Кузнецова.

Также после осмотра комплекса Елена Землякова встретилась с жителями и обсудила актуальные вопросы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.