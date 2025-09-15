Ход капремонта детсада «Малютка» в Павловском Посаде взят на контроль
Фото - © Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
В Павловском Посаде продолжается капитальный ремонт детского сада «Малютка». Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадий Панин и глава городского округа Денис Семенов провели выездную проверку выполнения работ, сообщает пресс-служба администрации округа.
На первоначальном этапе подрядная организация столкнулась с непредвиденными трудностями, что привело к отклонению от графика. Однако сейчас ситуация взята под строгий контроль. Официальный срок завершения ремонта по контракту — середина ноября 2025 года, но подрядчик обязался закончить все работы уже к 1 октября.
В настоящее время в помещениях детского сада уже расставляется новая мебель, монтируется технологическое оборудование в пищеблоке. Погодные условия благоприятствуют проведению наружных работ по благоустройству территории.
Глава округа Денис Семенов отметил, что все необходимые меры для соблюдения новых сроков приняты, и открытие детского сада после ремонта ожидается в ближайшее время.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.
«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.