Губернатор: каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб

Каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

«Главная задача – каждая стройка должна быть направлена на расселение трущоб, на КРТ, реновацию попросту говоря. Если эта цель не преследуется, то большой вопрос – зачем такая стройка? Или рабочие места, <…> или расселение из бараков», – подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что на данный момент, если направляется какой-то ресурс, то он должен идти на расселение ветхого аварийного жилья в регионе.

«Нам не нужно строить ради стройки», – заключил губернатор Подмосковья.