Громко топающих по ночам москвичей обязали провести шумоизоляцию пола

После рождения ребенка молодожены Игорь и Оксана (имена изменены) переехали в новостройку ЖК «Авиатика». Сначала все шло хорошо, но вскоре в квартиру сверху заселились новые жильцы. С этого момента начались проблемы: супруги начали страдать от шума — каждый день они слышали топот и другие звуки. Игорь и Оксана попытались поговорить с соседями по-хорошему, но те вызвали полицию, и разразился скандал. В итоге штраф получили не шумные соседи, а те, кто пытался разобраться в ситуации — их обвинили в хулиганстве.

Оштрафованные супруги решили обратиться в суд. Во время разбирательств была проведена экспертиза, которая показала, что уровень шума в квартире превышал допустимую норму: днем он достигал 100 дБ, хотя допустимый уровень составляет 55 дБ.

Суд вынес решение в пользу истца, обязав жильцов соседней с верхней квартиры провести работы по шумоизоляции и возместить 25 тыс. рублей за услуги по замеру уровня шума.

Однако ответчики не согласились с решением и подали апелляцию. Они утверждают, что ведут себя тихо по ночам, а их претензии касаются застройщика, который, по их мнению, допустил ошибки при строительстве и не обеспечил достаточную шумоизоляцию, хотя квартиры были сданы «под ключ».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.