Готовность воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках достигла 25%.

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Глава городского округа Котельники Михаил Соболев совместно с депутатом Мособлдумы Лидией Антоновой проверили ход строительных работ воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле, он будет включать в себя школу на 2 100 мест и детский сад на 350 мест. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе полностью выполнен нулевой цикл, ведется устройство монолитных конструкций в отметках выше нуля. Приступили к разработке котлована для здания детского сада.

На сегодняшний день для производства строительно-монтажных работ задействовано 143 человека рабочих, 19 инженеров, 6 единиц техники и 3 башенных крана.

В настоящее время ведется строительство монолитно-железобетонных конструкций крыла старших классов и центрального блока, где будут располагаться спортивные и актовые залы, а также монолитной конструкции блока младших классов. Произвели заливку фундаментной плиты основного входа в воспитательно-образовательный комплекс.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Образование». Завершение строительства запланировано на III квартал 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.