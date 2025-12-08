Гостиница для сотрудников мебельного комплекса в Щелково готова на 92%

Гостиница для персонала производственно-складского комплекса в Щелковском округе построена на 92%, завершить работы планируется в первом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Щелковском городском округе продолжается строительство пятнадцатиэтажной гостиницы для сотрудников производственно-складского комплекса по производству мебели. Общая площадь здания превышает 5 тыс. кв. м.

Инспекторы главное управление государственного строительного надзора Московской области контролируют ход работ на всех этапах строительства. В здании предусмотрены две функциональные зоны: административная и гостиничная. Первые два этажа займут офисы для административно-технического персонала, остальные три этажа отведены под номера гостиничного типа для сотрудников, работающих вахтовым методом.

Каждый номер рассчитан на пять-восемь человек и оборудован отдельной санитарной комнатой. Также в здании предусмотрены помещения для стирки вещей и приема пищи. Сейчас объект готов на 92%. На стройплощадке занято около 45 человек. Завершить строительство планируется в первом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.