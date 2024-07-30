Гостиничный комплекс появится в Сергиево-Посадском округе

Новый гостиничный комплекс «Комплекс Дворянский» в Сергиево-Посадском округе разместится на земле, предоставленной инвестору по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Проект реализует компания ООО «Комплекс Дворянский», сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Инвестиции в проект оцениваются в 400 млн рублей. В гостиничном комплексе создадут 40 рабочих мест. Он разместится сразу на двух земельных участках, один из которых уже принадлежит инвестору, а второй — предоставлен без проведения торгов. Ожидается, что проект будет полностью реализован в 2028 году», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект предполагает строительство трехэтажного здания общей площадью 5 тыс. кв. метров. В нем разместят гостиничный комплекс до 100 номеров, а также ресторан вместимостью до 100 посадочных мест.

Подобрать площадку для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области, здесь же можно подать заявку на получение площадки.

Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.