Госинспекция по недвижимости посодействовала ремонту здания в Москве

В результате конструктивного диалога городских инспекторов с собственником здания на востоке столицы восстановлен фасад еще одной торгово-производственной постройки, рассказал начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Иван Бобров.

Специалисты обратили внимание на ненадлежащее состояние постройки на Соколиной горе по адресу: ул. Малая Семеновская, д. 28, стр. 13. Здание потеряло презентабельный вид, на его фасаде были зафиксированы выпадение и дефекты кирпичной кладки, отслоение и осыпание краски, другие локальные повреждения.

«Двухэтажное кирпичное здание находилась на территории Московской шерстопрядильной фабрики. Инспекторы обсудили с владельцами возможность ремонта его фасада и вместе с ними составили план восстановительных работ. Результатом нашего сотрудничества стало еще одно обновленное строение в одном из ведущих индустриальных и научных районов Москвы», — уточнил Бобров.

Благодаря совместным действиям городских ведомств с владельцами объектов недвижимости удается последовательно формировать гармоничный архитектурный облик столицы. Московская шерстопрядильная фабрика была основана еще в дореволюционной России.

«В 1917 году территория нынешнего района Соколиная Гора официально вошла в состав Москвы — раньше она считалась пригородом. Здесь располагалось около 40 заводов, а после вхождения района в состав города его начали активно застраивать. Сегодня это современный район, который не только имеет развитую инфраструктуру и граничит с крупными парковыми зонами, но и славится своей богатой историей», — отметил Бобров.

Начальник Госинспекции по недвижимости напомнил, что жители города также могут способствовать освобождению столицы от ветхих построек либо их восстановлению, присоединившись к движению «Доброволец ГИН». Проект позволяет пройти специальное обучение и принимать непосредственное участие в поддержании достойного облика столицы. Стать добровольцем ГИН просто — достаточно отправить заявку на dobrovoletsgin@mos.ru, после чего с вами свяжутся сотрудники ведомства.