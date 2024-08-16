Госинспекция по недвижимости освободила территорию в ТиНАО от самостроя

Госинспекция по недвижимости по решению суда демонтировала незаконные здания общей площадью более 3,5 тыс. кв. м в поселении Рязановское, рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В столице ежедневно проводятся мероприятия по обнаружению и пресечению фактов незаконного строительства или реконструкции.

«К самовольным постройкам могут относиться как отдельно стоящие объекты капитального строительства, так и их части — незаконные пристройки, надстройки. В случае, если объект, возведен без разрешительной документации на использование земельного участка, разрешений на строительство и эксплуатацию, то он является самовольной постройкой. Данные обстоятельства служат сигналом к демонтажу», — уточнил Бобров.

Наглядным примером является снос административных зданий общей площадью более 3,5 тыс. кв. м в поселении Рязановское, вблизи д. Никульское.

«Два трехэтажных строения были возведены на территории паркового комплекса и отдыха без разрешений на строительство и не введены в эксплуатацию, постройки использовались под офисы. Учитывая отсутствие градостроительной документации, суд признал их незаконными и обязал демонтировать. Работы по сносу завершены, освобожденная территория планируется к благоустройству», — заключил Иван Бобров.