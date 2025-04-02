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Госинспекция по недвижимости остановила незаконную стройку в Басманном районе

В Басманном районе Москвы Госинспекция по недвижимости предотвратила самовольное строительство, остановив работы на раннем этапе. Об этом заявил начальник ведомства Иван Бобров.

Проверка территории по адресу: Переведеновский переулок, владение 2, строения 3 и 7, выявила, что на крышах двух зданий началось незаконное возведение надстройки. Работы велись без необходимых разрешений, что противоречит законодательству.

«Собственник зданий приступил к реконструкции объектов при отсутствии правовых оснований. Любой вид строительства или реконструкции требует наличия обязательных разрешений, которые призваны гарантировать безопасность и законность проводимых работ», — сказал Бобров.

Он добавил, что, поскольку участок не выделялся под застройку, а разрешения отсутствовали, незаконную деятельность пришлось прекратить.

На данный момент незаконные конструкции демонтированы, а кровля приведена в первоначальное состояние.

Глава ведомства подчеркнул, что главная задача инспекции — оперативное выявление и предотвращение случаев незаконного строительства. В этом помогают современные технологии, включая дистанционный мониторинг.

По его словам, Госинспекция активно внедряет и использует аналитические инструменты обработки больших объемов информации и выявления нарушений

«Камеры видеонаблюдения, спутники, нейросетевые технологии — все эти средства позволяют обеспечить всесторонний контроль за объектами недвижимости Москвы и сохранить законность их размещения, — пояснил Бобров.