Город выставил на торги помещение для бизнеса в Хорошевском районе

Столица выставила на торги нежилое помещение (https://investmoscow.ru/tenders/tender/19753189) площадью 375,6 кв. м в Хорошевском районе, сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Объект расположен на первом этаже жилого дома по адресу: Ходынский бульвар, дом 19, имеет отдельный вход и подключен к основным коммуникациям — электричеству, канализации и водоснабжению.

«Столичные предприниматели могут приобрести на торгах коммерческое помещение на Ходынском бульваре рядом со станцией метро „ЦСКА“. Оно имеет свободное назначение. Поблизости находятся несколько парков, спортивный комплекс и один из самых больших торговых центров столицы. Такое расположение и интенсивный пешеходный трафик помогут обеспечить бизнесу стабильное развитие», — прокомментировал Пуртов.

Заявочная кампания продлится до 7 марта, а торги состоятся 19 марта. Для участия в открытом аукционе необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Москва — город, развивающий предпринимательство. Столица выставляет на торги разные объекты недвижимого имущества, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. Участвовать в городских торгах можно дистанционно — вся процедура проходит онлайн.