Главгосстройнадзор выявил свыше 80 нарушений организации ограждений стройплощадок

Главгосстройнадзор Московской области провел мониторинг ограждений строящихся объектов в регионе с использованием квадрокоптера. Всего таким образом было обследовано более 700 объектов, в ходе мониторинга выявлено 81 нарушение, все они были устранены, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе регулярных облетов коптеры напоминали строителям о том, что ограждение стройплощадок должно строго соответствовать проекту организации работ и ГОСТам, быть безопасным, не иметь заусенец и опасных элементов, а также исключить доступ третьих лиц на площадку. Через громкоговоритель с помощью дронов строителей информировали об ответственности за нарушения и напоминали о штрафах — до 300 тысяч рублей.

Ранее Главгосстройнадзор использовал квадрокоптеры для контроля выезда техники со стройплощадок — громкоговорители напоминали о штрафах за выезд с грязными колесами.

Сообщить о нарушениях ограждения строительной площадки могут и сами жители через портал «Добродел» — у застройщика будет 48 часов на устранение нарушения, в противном случае, виновникам грозит штраф в размере от 20 000 до 30 000 рублей должностному лицу, и от 100 000 до 300 000 — юридическому лицу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.