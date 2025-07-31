Глава Ступина Мужальских проверил ход капитального ремонта в лицее № 2

Руководитель муниципалитета Ступино Сергей Мужальских с профильными заместителями и представителями подрядной организации проверил ход ремонтных работ в лицее № 2. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Посетил лицей № 2. Благодаря губернатору мы капитально ремонтируем здание. Лицей 60-х годов постройки, капитального ремонта здесь не было, требовалось обновление. Работы идут полным ходом. Школьники смогут вернуться в обновленное здание, наполненное современным оборудованием, 1 сентября. Здесь будет заниматься свыше 600 ребят. Параллельно ведем строительство входной группы и благоустройство школьной территории. Строим спортивное ядро, включающее волейбольную и баскетбольную площадки, легкоатлетическую зону, воркаут и беговые дорожки. На пришкольной территории появится детская игровая площадка для младших школьников, а также площадка для проведения массовых торжественных мероприятий. Уверен, ребятам и преподавателям здесь будет комфортно», — сказал Сергей Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, до ремонта в здании не было пищеблока — готовые блюда для школьного питания в буфете были привозными. Проектные решения позволили создать в школе полноценный пищеблок с обеденными залами, и с 1 сентября организация питания в лицее № 2 будет соответствовать современным стандартам.

Строительная готовность объекта — более 82%.

«Из-за дождей мы немного выбились из тайминга по благоустройству, но все планируем закончить вовремя. По срокам ориентируемся на утвержденный график работ. Ежедневно координируем нашу деятельность с исполнителями по профильным направлениям. Это электрики, сантехники и так далее. Специалистов на объекте достаточно», — поделился начальник аналитического отдела ООО «Стройальянс» Александр Мамсуров.

Внутренние работы находятся на стадии чистовой отделки: третий и второй этажи на 98% закончены. Идет монтаж оборудования в актовом и спортивном залах. На первом этаже выполняются отделочные работы, установка сантехники.

1 сентября обновленный лицей № 2 примет в свои стены учеников с 1 по 11 классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.