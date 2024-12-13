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Глава Серпухова рассказал о проводимом капремонте в учебных учреждениях округа

Глава городского округа Серпухов, секретарь Серпуховского местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Никитенко отметил, что наказы жителей муниципалитета выполняются в срок. Об этом сообщает его пресс-служба.

Он отметил, что в Центре непрерывного образования (школе № 9) продолжается капитальный ремонт по Народной программе.

«Реконструкция идет на всех трех этажах. На данный момент завершаются демонтажные работы, они выполнены на 70%. Следующий этап модернизации внутри здания — замена инженерных коммуникаций: отопления, водоснабжения, электрической проводки, слаботочных систем, замена конструкций и черновая отделка», — уточнил Никитенко.

Очень важный момент — отремонтировать кровлю. Подрядчик уже приступил к данным работам в этом месяце. Реконструкция крыши последний раз проводилась около 15 лет назад.

Фундамент и перекрытие первого этажа будут утеплены. Фасад изменению не подлежит, его ремонтировали в 2020 году.

«После капитального ремонта все кабинеты буду оснащены по самым современным стандартам, предъявляемым к образовательным учреждениям: установим интерактивные доски нового поколения, документ-камеры, современные мультимедийные проекторы, обновим мебель. Появятся отдельный кабинет педагога-психолога и раздевалка для учителей, данных помещений раньше не было. Отметим, что за 56 лет, с момента постройки, это первый капитальный ремонт всего здания», — сказал глава округа.

В учебных заведениях № 1 и 2 продолжается капитальный ремонт по Президентской программе.

Зданию школы № 1 — 86 лет и капитальный ремонт не проводился ни разу.



Подрядчик следует графику. В настоящее время строители принимают материалы для монтажа новых конструкций. Большой фронт работ выполнен по кровле здания.

Проект предусматривает увеличение числа учебных кабинетов.

«Активно сотрудничаем с проектировщиками, чтобы учесть все пожелания и создать современную образовательную среду», — отметил Никитенко.

Он добавил, что в настоящее время 850 учеников школы № 1 временно переведены в образовательное учреждение № 7, где созданы все условия для качественного получения знаний.

Продолжается капитальный ремонт школы № 2, построенной в 1986 году. На данный момент подрядная организация завершает демонтажные работы на 2 и 3 этажах.

Ученики начальных классов временно обучаются в основном здании школы № 12, а старшеклассники — в школе № 19. Для ребят организована перевозка к месту учебы и обратно.

В обоих образовательных учреждениях запланирована полная замена всех коммуникаций. В ремонте используются самые современные отделочные материалы. После окончания реконструкции, в школах будет установлено новое оборудование, соответствующее высоким стандартам современного образовательного процесса.

Все работы завершатся согласно плану Народной программы — в августе 2025 года. Успешно завершен капитальный ремонт по Народной программе в школе № 16.

Здание было построено в 1965 году — с этого момента крупные работы не проводились.

Первого сентября в родную школу пошли почти 700 ребят. Завезено новое современное оборудование, для каждого класса заготовлены учебники.

Ремонт позволил разграничить каждую учебную зону по направлениям — гуманитарный, технический и естественный циклы теперь находятся отдельно друг от друга, увеличилось и количество санузлов. Появился хореографический зал.

Важным этапом работы стало разделение пищеблока и актового зала — теперь это два отдельных просторных помещения.

Изменения в пристройках позволили увеличить полезную площадь. Дополнительно появились раздевалки для детей и комната охраны.

Школа полностью преобразилась снаружи — обновлен фасад здания., завершено благоустройство.

Закончился ремонт детского сада в п. Пролетарский по Народной программе.

Здесь появилось современное оборудование, которое будет соответствовать всем требованиям СанПиН.

Сейчас детский сад посещают 275 детей. Помимо этого, на базе Пролетарской школы созданы кружки для творческого и спортивного развития маленьких серпуховичей.

Серпуховские Единороссы наметили ряд планов на 2025 год среди которых основной ориентир на продолжение исполнения наказов. У партии «Единая Россия» много знаковых проектов, благодаря которым городской округ меняется.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.