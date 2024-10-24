Глава Серпухова проверил ход капремонта школы № 1

В рамках президентской программы в 2024 году стартовал капитальный ремонт в пяти школах округа Серпухов — одна из них школа № 1, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Четырехэтажное здание было открыто в 1938 году. Объект состоит из основного корпуса, где находятся учебные классы, и трех пристроек — бассейна, актового и спортивного залов, пищеблока. В образовательном учреждении обучается порядка 850 детей, а общая площадь здания более 5 тыс. кв. метров. В бассейне школы обучаются не только ее ученики, но и ребята из других школ, поэтому так важно сделать это пространство современным и комфортным. Еще одно пожелание родителей и педагогического коллектива — оставить исторический фасад здания, что в обязательном порядке будет выполнено.

На данный момент производится демонтаж внутри здания, а также кровли и перекрытий. Эти работы выполнены уже на 95%, осталось вывезти остатки строительного мусора. Все кровельные работы согласно графику завершатся до 15 ноября. Затем приступят к инженерным сетям и внутренней черновой отделке.

1 сентября 2025 года ученики вновь смогут вернуться в полностью обновленную школу, которая будет отвечать всем современным требованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.