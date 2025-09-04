Глава Серпухова провел совещание по вопросам капремонта учреждений культуры

Глава округа Серпухов Алексей Шимко совместно с представителями министерства культуры и туризма Московской области, дирекции заказчика капитального строительства и директорами учреждений наметил детальный план работ по реконструкции объектов культуры в Серпухове на ближайший период. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2024 году запланирован беспрецедентный объем ремонтных работ, который будет реализован строго в установленные сроки. Во Дворце культуры «Исток» работы уже находятся в активной стадии: подрядчик проводит чистовую отделку, прокладывает инженерные коммуникации и реставрирует кирпичную кладку в зоне фойе.

В Детской школе искусств «Синтез» на Московском шоссе, дом № 64, а также в Детской школе искусств имени А. А. Алябьева в Пущине продолжаются демонтажные работы.

Каждый из этих объектов имеет особое значение для развития социально-культурной среды округа. Ход реализации всех проектов находится под личным контролем главы округа Алексея Шимко.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.