Глава Пушкинского проверил готовность новой школы в Заветах Ильича

сегодня в 17:33

Глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с Пушкинским городским прокурором Михаилом Атальянцем и представителями Главгосстройнадзора Московской области оценили работы по строительству школы на 550 мест в микрорайоне Заветы Ильича. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Школа с переменной этажностью, площадь порядка 11 тыс. кв. м. В здании будут расположены 36 учебных классов, спортивный, актовый и обеденный залы.

«Сейчас активно ведутся отделочные работы, монтаж дверных и оконных блоков, благоустройство территории. Стройка идет серьезными темпами, на объекте трудятся порядка 160 человек. Строительная готовность — 85%», — прокомментировал Максим Красноцветов.

В трехэтажном здании школы разместятся учебные кабинеты, лаборантские, помещения медблока, два спортивных зала с раздевалками и тренерскими, помещения пищеблока с обеденным залом, актовый зал, библиотечно-информационный центр. Уже совсем скоро учащиеся смогут лично оценить комфорт условия нового образовательного учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.