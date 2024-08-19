Глава Пушкинского оценил ход ремонтных работы в школах округа

В школе в селе Братовщина все основные работы уже выполнены. Необходимая инженерная инфраструктура полностью интегрирована. Все, что планировалось, включая удаление байпаса на территории школы, завершено. Сейчас подрядчик активно занимается благоустройством прилегающей территории.

Готовность школы оценивается на 88%. Уже сейчас на объект завозят необходимую мебель и оборудование для занятий. Сроки сдачи остаются неизменными. 1 сентября обновленная школа откроет двери для ребят.

«Вопросов много, подрядчику необходимо усилить рабочие темпы, но рисков не видим, 1 сентября ученики начнут учебный год в обновленной школе», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Оценили работы и в школе поселка Ашукино. Там сейчас проводится обновление спортивного зала пристройки. В 2022 году здесь обрушилась кровля актового зала. Сейчас конструкция полностью восстановлена. Кроме того, подрядчик отремонтировал пищеблок и прилегающие помещения.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в здании проводится полноценный капремонт.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в 2024 году на территории региона откроют 25 школ, 11 детсадов и 22 объекта здравоохранения.