Глава Ленинского округа проверил строительство школы на 1 350 мест

Глава подмосковного Ленинского городского округа Станислав Каторов в рамках рабочего визита проинспектировал ход строительства школы на 1 350 мест в жилом комплексе «Римский». Объект введут в эксплуатацию до 1 сентября 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Новое общеобразовательное учреждение мы возводим в рамках партийного проекта «Новая школа». Уверен, что 1 сентября мы эту школу введем, и жители окрестных домов, и те, кто очень ждали этого момента, будут очень довольны и счастливы привести своих детей. Темп работ очень хороший, и я уверен, что команда справится в срок», — сказал глава Ленинского городского округа Станислава Каторова.

В настоящее время на объекте трудятся 293 рабочих. Уже завершены черновые отделочные работы, включая возведение перегородок, остекление, штукатурку стен и стяжку полов. Ведется чистовая отделка: шпаклевка и покраска стен, нанесение декоративной штукатурки, укладка линолеума и керамической плитки. Одновременно с этим проводится благоустройство прилегающей территории.

«Современная четырехэтажная школа площадью почти 20 тысяч квадратных метров предоставит детям все условия для всестороннего развития. Она будет оснащена современными лабораториями, мастерскими, просторным актовым залом, двумя спортивными залами, читальным залом с IT-зоной и современной столовой. Особое внимание уделено доступности здания для маломобильных жителей. На прилегающей территории разместится стадион с легкоатлетическим сектором и игровые площадки», — добавили в пресс-службе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.

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