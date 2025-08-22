Глава Долгопрудного проверил ход строительных работ в школе № 7

Глава г. о. Долгопрудный Олег Сотник проверил ход завершения капитального ремонта школы № 7. Вместе с профильными специалистами и городскими депутатами он осмотрел помещения школы и прилегающую территорию. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Как сообщили строители, сегодня к работам приступает клининговая компания, которая в течение нескольких дней проведет чистовую уборку. Затем приступят к расстановке мебели.

На территории скоро начнется укладка асфальта и резинового покрытия площадок. Ожидается поставка спортивных, игровых и функциональных элементов благоустройства.

«Планируем, что в среду мы отдадим педагогам отремонтированные помещения для того, чтобы они могли начать готовиться к учебному процессу. А первого сентября в эту школу придут дети», — отметил Олег Сотник.

Встречать детей в День знаний будет не только обновленная школа, но и новый директор. Напомним, 20 августа в ДК «Вперед» родительскому комитету был представлен руководитель образовательного учреждения Артем Белов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.