Глава Чехова Собакин проверил строительство детской поликлиники на 500 мест

На улице Мира в подмосковном Чехове возвели 4-этажное здание. В нем будет располагаться новая детская поликлиника, которая сможет ежедневно принимать 500 маленьких пациентов. Ход строительства проверил глава Чехова Михаил Собакин, сообщает пресс-служба администрации округа.

Медучреждение возводят в рамках национального проекта «Здравоохранение» в соответствии с единым стандартом программы «Наша поликлиника».

Сейчас специалисты приступили к устройству индивидуального теплового пункта. Там же сделают перегородки из кирпича подвального помещения. На объекте ведется и кладка наружных стен четвертого этажа. В работе задействовано 49 человек и 2 единицы техники.

Поликлинику оснастят современным оборудованием. Для детей откроют залы для лечебной физкультуры, стоматологическое отделение, а также приемные физиотерапевтов и психологов. Помимо этого, разместят педиатрическое отделение, кабинеты врачей узких специальностей, функциональной диагностики и реабилитации. На территории увеличат количество парковочных мест.

Завершить строительство планируют в ноябре 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.