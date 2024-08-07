Глава Балашихи проверил ход реконструкции спорткомплекса «Орион»

Глава Балашихи Сергей Юров проверил ход реконструкции спортивного комплекса «Орион» в микрорайоне Железнодорожный. Выездное совещание с участием представителей подрядных организаций прошло на территории стадиона в среду, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Рабочие уже сделали технологические отверстия под сидения. Скоро начнется их установка, монтаж планируем завершить до 25 августа. Для подтрибунного пространства нас обеспечили стальными тонкостенными конструкциями — это такой материал, из которого будут сооружены кафе и туалеты на втором и третьем этажах. Потом мы займемся отделкой фасада. Стадион планируем открыть, как и намечено, 1 сентября», — отметил замгендиректора ООО «БКС» Владимир Синякин.

К реконструкции стадиона «Орион» по губернаторской программе «Спорт Подмосковья» приступили в 2023 году.

Строители завершили основную часть работ: закончили кровлю, футбольное поле и приступили к чистовой отделке подтрибунного пространства. В части трибун завершается гидроизоляция и идет подготовка к финишному покрытию.

Всего в работах заняты около 150 человек. Общая строительная готовность объекта — около 80%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.