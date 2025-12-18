ГК «Садовое кольцо» завершает устройство фундамента ЖК «Базаева 11» в Шаховской

Строители продолжают работы по заливке стяжки и укреплению фундамента первой секции камерного жилого дома от ГК «Садовое кольцо» в уютном поселке городского типа на северо-западе Подмосковья. Все процессы идут строго по установленному графику.

Приобрести комфортабельные квартиры в этом современном подмосковном комплексе сейчас можно по цене от 5,5 млн рублей. Для семей с детьми доступна льготная ипотека без первого взноса. Также застройщик предоставляет участникам специальной военной операции возможность купить жилье со скидкой 500 тыс. рублей. Акция действует до конца текущего года. Для получения выгоды необходимо предъявить справку или удостоверение участника боевых действий.

Пятиэтажный камерный дом находится в шаговой доступности от всей необходимой инфраструктуры. В проекте запланировано всего 95 квартир евроформата с разными планировками: от компактных студий с одним балконом до просторных лотов с двумя санузлами, мастер-спальнями и террасами. На территории жилого комплекса появится огороженная детская площадка для ребят всех возрастов, оборудованная песочницей, канатным комплексом и игровой зоной. Для сторонников активностей будет обустроена спортивная площадка с теннисным столом, турниками, тренажерами и гимнастическими брусьями. Наземный паркинг рассчитан на 81 машину.

Здание отличается сдержанной архитектурой и современными инженерными системами. На первом этаже предусмотрены коммерческие помещения свободного назначения. Фасад в монохромной гамме будет отделан декоративным кирпичом и штукатуркой тепло-серых оттенков. Эстетический облик дополнят террасные ограждения и корзины для кондиционеров, выполненные в единой цветовой палитре. Входные группы спроектированы вровень с землей — без ступеней и перепадов. Это решение обеспечит удобный доступ в подъезд с коляской, багажом или велосипедом, а также создаст полноценную безбарьерную среду для маломобильных граждан.

В пешей доступности от дома находятся детская школа искусств, Шаховская гимназия, школа № 1, 3 детских сада и городской парк. В минуте ходьбы расположена остановка общественного транспорта, а железнодорожная станция Шаховская — в 10 минутах.

Завершение строительства жилого комплекса запланировано на II квартал 2027 года.

Фото - © Пресс-служба ГК «Садовое кольцо»