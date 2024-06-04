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Генпрокуратура потребовала передать в госсобственность велотрек с Олимпиады-80

Генпрокуратура через суд требует передать в госсобственность велотрек с Олимпиады-80, расположенный на Крылатской улице на западе столицы, сообщает «Коммерсант» .

Сейчас здание велотрека общей площадью более 42 тыс. «квадратов» принадлежит Московской федерации профсоюзов.

Ведомство в интересах государства 29 мая подало иск в Арбитражный суд столицы к АО «Спортивный центр профсоюзов „Крылатское“» (СЦП «Крылатское»). Генпрокуратура потребовала изъять из чужого незаконного владения здание спортобъекта. Кроме того, она ходатайствовала об аресте имущества, запрете главам компании распоряжаться им, а Росреестру — ставить кадастровый учет и проводить госрегистрацию прав.

По решению суда было удовлетворено только последнее требование истца.

Аргументация Генпрокуратуры по данному делу не сообщается. Следующее заседание по этому вопросу проведут 24 июля.

Здание столичного велотрека является наследием Олимпиады, проведенной в Москве в 1980 году.