ГД одобрила в I чтении арест имущества уехавших россиян, действующих против РФ

Госдума приняла в I чтении законопроект об аресте имущества уехавших из России граждан, совершивших правонарушение против интересов страны, сообщает РИА Новости .

Автором проекта выступил Госсовет Татарстана совместно с депутатом Айратом Фарраховым. Документ предлагает применять арест имущества лиц, которые уехали из России и совершили за ее пределами правонарушение, направленное против интересов РФ.

Законопроект направлен на то, чтобы такие лица не смогли уклониться от административной ответственности. Он нужен также для исполнения постановления о наказании за правонарушение.

Кроме того, документ предлагает привлекать к ответственности всех лиц, совершивших за рубежом правонарушение, направленное против интересов России.

Таким образом, всех лиц, которые находятся за рубежом, смогут привлекать к ответственности за такие правонарушения, как дискредитация ВС РФ, распространение фейков, несоблюдение обязанностей владельца страницы в социальной сети и т. д.

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