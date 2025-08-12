Гарбузов: в промтехнопарке на северо-востоке Москвы применят передовые стройматериалы

На северо-востоке столицы запланировано создание технопарка «АФИ Пром Алтуфьево», где при возведении объектов задействуют современные технологии и инновационные строительные материалы, специально разработанные для промышленного сектора. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Главная отличительная черта проекта — внедрение передовых строительных решений. Основным материалом конструкций станет сборный железобетон заводского производства, отличающийся высокой точностью, прочностью и стойкостью к внешним факторам. Это не только ускорит сроки строительства и улучшит его качество, но и минимизирует влияние погодных условий, что особенно важно для промышленных объектов.

Министр уточнил, что сегодня в Москве создаются современные технопарки, привлекающие высокотехнологичные производства.

«Один из таких проектов — „АФИ Пром Алтуфьево“ — реализуется с применением инновационных инженерных решений и рассчитан на предприятия нового промышленного уклада. Первый этап предполагает строительство индустриального комплекса площадью свыше 130 тыс. кв. м. Проект обеспечит городу новые рабочие места, большинство из которых предназначены для квалифицированных специалистов инженерно-технического профиля», — сказал Гарбузов.

Технопарк станет первым в Москве 4-этажным промышленным зданием со встроенными автопандусами, что позволит среднетоннажному транспорту заезжать на верхние этажи по винтовым ramps и оптимально распределить производственные, складские и офисные зоны в едином пространстве. Такое решение будет полезно как для предприятий обрабатывающей промышленности, так и для компаний инновационного сектора.

Комплекс возводится в формате Light Industrial в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Он объединит производственные, складские и административные функции.

По словам гендиректора компании-застройщика Евгения Поташникова, промышленные парки в формате Light Industrial — новый импульс для развития индустриальной недвижимости Москвы. Они позволяют формировать полноценные производственные экосистемы, создавать комфортные рабочие места и способствовать современному облику столицы. Это стратегический актив, который помогает развиваться малым и средним предприятиям, отвечая вызовам времени.

«В „АФИ ПРОМ Алтуфьево“ мы адаптировали международный опыт и концепцию многоуровневых light industrial пространств, что позволит эффективно использовать территорию и увеличить полезный объем строительства в условиях ограниченной площади застройки. Проект предоставит возможность резидентам не только локализовать производство в столице, но и получить льготные условия в рамках городских программ», — пояснил Поташников.