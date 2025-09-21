Гарбузов: новый промпарк на юго-востоке Москвы обеспечит более 200 рабочих мест

В промпарке NOMAN, строящемся в районе Люблино в рамках крупного инвестиционного проекта, завершили монтаж перекрытия третьего этажа. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что осуществление масштабных инвестиционных инициатив способствует созданию современных рабочих мест и формированию новых центров деловой и производственной активности в столице.

«В районе Люблино завершается строительство промышленного парка площадью 13,5 тыс. кв. м, где появится 260 рабочих мест. По окончании работ этот комплекс станет современным деловым и производственным кластером, который укрепит промышленный потенциал юго-востока столицы и откроет новые возможности для развития малого и среднего бизнеса», — сказал Гарбузов.

В настоящее время на территории будущего промпарка продолжаются работы: устанавливаются перекрытия, выполняется облицовка фасадов современными сэндвич-панелями и ведется сборка металлокаркаса для кровли.

Промпарк будет включать в себя как производственные, так и офисные помещения с гибкой планировкой: здание спроектировано для размещения 25 производственных и 26 офисных блоков.

Для будущих резидентов — представителей малого и среднего бизнеса в областях легкой промышленности, электроники и полиграфии — создадут комфортные условия: современные инженерные системы, удобный подъезд для грузового транспорта и собственная наземная парковка. Объект будет отличаться транспортной доступностью благодаря близости к основным городским магистралям и станции метро «Люблино».

Как отметил партнер девелоперской компании Hutton Александр Антонов, Москва уделяет приоритетное внимание эффективному и сбалансированному развитию всех ключевых городских функций: не только жилой, деловой и социальной, но и промышленной. Мы, со своей стороны, также отмечаем растущий интерес промышленного бизнеса, в первую очередь высокотехнологичного и ориентированного на квалифицированные кадры, к расположению в городской черте.

«При этом для города это не просто объекты для производства — это точки роста экономики и новые рабочие места. Проект NOMAN — ответ на данный запрос. Промышленный парк создан для производителей легкой промышленности, электроники и полиграфии. Запустив данный проект в рынок, мы сразу ощутили его востребованность со стороны бизнеса», — рассказал Антонов.

Крупные инвестиционные проекты реализуются в столице, начиная с 2016 года, и служат одним из главных инструментов развития городской экономики. Они предоставляют инвесторам возможность на льготных условиях развивать производственные, социальные и коммерческие объекты с обязательством по созданию новых рабочих мест.