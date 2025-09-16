Гарбузов: на юго-западе Москвы появится бизнес-парк по программе создания МПТ

В районе Внуково, который входит в состав Новомосковского административного округа, подходит к концу возведение бизнес-парка «Переделкино». Уровень готовности офисного комплекса уже превысил 95%, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что программа стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) — это ключевой механизм развития столицы. Он не только способствует притоку инвестиций, но и позволяет формировать современные, удобные рабочие пространства в шаговой доступности от жилых районов.

«Так, в районе Внуково завершается строительство бизнес-парка „Переделкино“ — его площадь составит почти 43,4 тыс. кв. м. После реализации проекта здесь будет создано более 5 тыс. рабочих мест для жителей Москвы», — рассказал Гарбузов.

Инвестиционная группа «Абсолют», реализующая проект, построит в Москве в рамках данной программы всего три объекта. Два из них расположатся в Троицком и Новомосковском административных округах, а третий — в Зеленограде. Их совокупная площадь превысит 100 тысяч квадратных метров. После завершения строительства они обеспечат более 15 тысяч новых вакансий для жителей города.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, строительство бизнес-парка на участке площадью около трех гектаров ведется под надзором Мосгосстройнадзора. Проект предполагает соблюдение всех актуальных «зеленых» стандартов, в том числе энергоэффективность, раздельный сбор мусора и систему фильтрации воздуха.

«Инспекторы Комитета провели уже шесть выездных проверок, в ходе которых соответствие выполненных работ и примененных материалов проектным решениям», — сказал Слободчиков.

В настоящий момент благоустраивается прилегающая территория площадью приблизительно 18 тыс. кв. м.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует с 2020 года и распространилась на почти все районы столицы. Инвесторы построят свыше 230 объектов общей площадью более 6 млн кв. м.

В их число войдут новые промышленные производства, офисные и торговые комплексы, а также объекты образования, культуры и спорта.

Суммарный объем инвестиций в развитие города и создание рабочих мест превысит 2,2 трлн рублей, что даст возможность создать более 310 тыс. новых вакансий практически во всех секторах городской экономики.