Гарбузов: деловой центр на западе Москвы обеспечит 1,4 тыс новых рабочих мест

В районе Филевский Парк запланировано возведение современного делового комплекса. Данная инициатива реализуется в рамках городской программы, направленной на поддержку формирования новых рабочих мест, в итоге в новом объекте их появится 1,4 тыс., об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Программа МПТ позволяет формировать в Москве современные деловые пространства и поддерживать устойчивый рост экономики города. Новый бизнес-центр в Западном административном округе – наглядный пример реализации этой стратегии: 17-этажный комплекс площадью свыше 43 тысяч квадратных метров обеспечит 1,4 тысячи рабочих мест и создаст дополнительные возможности для развития предприятий», – рассказал Гарбузов.

В настоящее время в Москве по поручению мэра Сергея Собянина много внимания уделяется качеству и безопасности объектов деловой инфраструктуры.

«Каждый этап строительства здания проходит под контролем Мосгосстройнадзора. С начала работ в 2023 году инспекторы провели десять выездных проверок, в ходе которых оценили соответствие выполняемых работ и применяемых материалов требованиям проектной документации. Сейчас на объекте уже готово устройство кровли здания, завершается монтаж фасада и установка внутренних инженерных систем, продолжаются отделочные работы, на прилегающей территории ведется благоустройство», – уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

О новом деловом центре

Проект предусматривает автостоянку на 250 машино-мест, некоторые из которых будут оснащены зарядными устройствами для электрических автомобилей. Это даст возможность работникам и гостям комплекса использовать экологически чистые транспортные средства, уменьшив выбросы углекислого газа, и обеспечит комфортную транспортную доступность для любого пользователя.

В здании бизнес-центра будет установлена интеллектуальная система контроля циркуляции воздуха. Она станет отслеживать степень заполненности этажей и автоматически настраивать функционирование вентиляции, обеспечивая поддержание идеального микроклимата внутри. Это решение приведет к снижению потребления электроэнергии, уменьшению затрат на обслуживание и поддержанию стабильного уровня комфортной температуры и чистоты воздуха.

«PORTA — это современное деловое пространство на западе Москвы. Оно станет первым реализованным объектом в линейке FORMA workplace. Комплекс площадью 43,3 тысячи квадратных метров предложит 27,1 тысячи квадратных метров офисов. Мы видим высокий спрос на такие пространства. Компании ищут место, где можно развивать команду и работать в ритме города», — отметил директор проектов workplace девелопера FORMA Гасан Гусейнов.

О программе

Начиная с 2020 года, во всех городских районах активно внедряется в жизнь инициатива по поддержке формирования рабочих зон. В рамках этой программы девелоперы построят свыше 250 объектов различного назначения, суммарная площадь которых составит 7,8 миллиона квадратных метров. В их числе – современные производственные комплексы, деловые центры, торговые площадки, учебные заведения, культурные и спортивные сооружения.

В общей сложности в прогресс Москвы и организацию рабочих мест будет инвестировано более 2,7 триллиона рублей. Это обеспечит создание примерно 340 тысяч новых вакансий почти во всех секторах столичной экономики.