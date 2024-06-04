ФОК «Раменки» для спортсменов построили по индивидуальному проекту

Здание четырехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) «Раменки» построено по индивидуальному проекту на месте снесенного одноименного спорткомплекса, сказал руководитель департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

Комплекс имеет площадь более 6 тыс. кв. м. В нем разместились бассейн 25 на 8,5 м и детский бассейн 6 на 4 м.

«Фасад нового комплекса обыгран белыми ламелями из оцинкованной стали, выполнено витражное остекление, вдоль нижнего и верхнего контура размещена архитектурная подсветка, а внешний облик здания поддержан интерьерами в современном стиле», — сообщил Рафик Загрутдинов.

Специализацией спорткомплекса, существовавшего на прежнем месте с 1989 года, являлись самбо и бокс. В его стенах выросли известные мастера спорта, сейчас здесь тренируются спортсмены российского и международного уровня.