Фермеры Подмосковья получили свыше 3 тыс га для развития агробизнеса

В прошлом году подмосковным фермерам предоставили 128 земельных участков общей площадью более 3 тыс. га, находящихся в муниципальной, неразграниченной и областной собственности. Земля предоставляется в аренду на 5 лет, а также бесплатно на 6 лет по программе поддержки фермеров «Подмосковные 10 гектаров». Это дает возможность аграриям увеличить объемы производства и число рабочих мест в КФХ. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

За прошлый год в Подмосковье передана земля 85 фермерам и крестьянским (фермерским) хозяйствам.

Среди получателей — К (Ф)Х «Добрый Фермер», которому предоставлено в аренду два земельных участка сельхозназначения общей площадью 105 га сроком на 5 лет. Фермерское хозяйство создано два года назад в селе Воскресенское Павлово-Посадского округа. На ферме 15 коров, 100 мелкого рогатого скота — козы, бараны и 26 свиней. Молоко и мясо реализуют среди местных жителей. Занимаются также выращиванием картофеля, которым снабжают больницы и детские сады как в Павловском Посаде, так и Богородском округе. Землю планируют использовать под расширение сельхозпроизводства, в планах построить сельскохозяйственный комплекс.

Для расширения кормовой базы крестьянское (фермерское) хозяйство из городского округа Щелково получило в аренду 76 га. Фермерством занимаются 10 лет, два последних года поголовье крупного рогатого скота было увеличено с 280 до 365, именно поэтому необходимы дополнительные участки. К (Ф)Х занимается глубокой переработкой молочной продукции, производством сыров мягких и твердых сортов, кефира, йогуртов, сливочного масла, сметаны, творога.

Получить земельный участок, находящийся в государственной собственности без торгов под сельскохозяйственное производство в Подмосковье можно на региональном портале госуслуг, выбрав подуслугу по предоставлению земельного участка в аренду или собственность без проведения торгов. Срок получения услуги — 15 рабочих дней.

Узнать расположение земельного участка по программе «Подмосковные 10 гектаров» можно на геопортале Московской области и на сайте Миноблимущества. Выбрав нужный участок, заявитель обращается также на региональный портал госуслуг, заполняет заявление в электронном виде, которое рассматривается в течение 15 рабочих дней. Земля может быть использована для разведения мелкого рогатого скота молочного и мясомолочного направления, а также под овощеводство, садоводство, пчеловодство и растениеводство.

Действующим фермерам или будущим фермерским хозяйствам для получения земли в рамках программы нужно предоставить в областное правительство обязательства по достижению эффективности использования земельного участка. Программа действует в 26 городских округах Подмосковья.

Преимуществом участия в программе «Подмосковные 10 га» для К(Ф)Х является возможность бесплатно получить предоставленный участок в собственность по истечении 5 лет пользования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.