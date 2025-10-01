Фермеры Подмосковья получили почти 290 га сельхозземли в сентябре

Восемь участков сельхозземли общей площадью порядка 290 га предоставлены в аренду крестьянско-фермерским хозяйствам региона в сентябре. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Минмособлимуществом приняты решения о предоставлении в аренду крестьянско-фермерским хозяйствам 8 участков областной собственности. Семь подмосковных фермерских хозяйств получили земельные участки сельхозназначения в 5 муниципальных образованиях Московской области. Это участки, предназначенные для сельхозпроизводства, растениеводства, животноводства, а также выращивания зерновых и иных сельскохозяйственных культур. Площадь их варьируется от 7,3 до 107 га», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, КФХ в Чехове получили более 192,3 га для развития своих хозяйств, фермерство в Дмитровском округе — 7,3 га, в Шаховской — 47,2 га, в Раменском — 15,8 га, а в Егорьевске — 26,8 га.

Получить в аренду земельные участки сельхозназначения государственной или муниципальной собственности могут сельскохозяйственные организации, получающие господдержку в сфере развития и ведения сельского хозяйства, а также крестьянские фермерские хозяйства. По истечении трех лет с момента заключения договора аренды, при условии использования земельного участка по целевому назначению, у организаций возникает право оформить земельный участок в собственность.

В ведомстве дополнили, что в этом году для развития агробизнеса и агропромышленного комплекса региона выделено более 30 субсидий по различным направлениям деятельности. Вся информация доступна в интерактивном формате — на портале «Мой АПК» сельхозпроизводители могут ознакомиться с требованиями, условиями отбора и подробными инструкциями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.