Фермеры Подмосковья получили 248 га земли без торгов в апреле

В апреле 2026 года крестьянско-фермерские хозяйства Подмосковья получили в аренду 248,2 га сельхозземель без проведения торгов. Участки передали в пяти округах для развития растениеводства и животноводства, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«В апреле площадь земли муниципальной и государственной неразграниченной собственности, предоставленной фермерским хозяйствам региона без торгов, увеличилась еще на 248,2 га. Земельные участки для развития растениеводства и животноводства получили пять крестьянско-фермерских хозяйств. Через три года использования по целевому назначению они смогут оформить землю в собственность», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Наибольшие площади передали в Кашире — 183 га, Серпухове — 35,5 га и Ступине — 21,7 га. В Минсельхозе региона подчеркнули, что такая мера позволяет вовлекать в оборот неиспользуемые сельхозугодья и поддерживать развитие фермерских хозяйств. Дополнительно аграрии могут воспользоваться субсидиями на культуртехнические мероприятия и другими мерами господдержки, информация о которых размещена на портале «Мой АПК».

Подать заявление на аренду участка без торгов можно через региональный портал госуслуг для земель, находящихся в собственности Московской области, муниципалитетов или с неразграниченной государственной собственностью.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.