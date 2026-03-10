Фермер в Шатуре получил 52 га для садов и овощеводства

Крестьянско-фермерское хозяйство в Шатуре получило еще более 52 гектаров сельхозземли для развития растениеводства. Участки предоставлены на льготных условиях без торгов в аренду до пяти лет. Ранее в январе хозяйству передали 7,5 гектара под птицеводство, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В феврале фермеру выделили два участка общей площадью свыше 52,2 гектара. На этих полях планируется реализовать проект по выращиванию овощей, фруктов и ягод. В январе хозяйство также получило 7,5 гектара для разведения птицы.

«Развитие сельского хозяйства — одно из приоритетных направлений государственной политики. Сельхозорганизации и крестьянские фермерские хозяйства могут получить участки сельхозназначения без торгов в аренду на срок до пяти лет. Через три года при целевом использовании земли арендатор вправе оформить ее в собственность», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Глава хозяйства сообщил, что после расчистки и восстановления плодородия почвы на 52 гектарах появятся фруктовые сады, ягодные плантации и овощные поля. Фермер намерен воспользоваться и другими мерами поддержки региона и министерства сельского хозяйства Подмосковья для создания современного агропроизводства.

В министерстве сельского хозяйства Московской области уточнили, что в 2026 году для аграриев предусмотрено 40 видов субсидий и грантов на общую сумму 5,9 млрд рублей, из которых 1,2 млрд — федеральные средства. В 2025 году поддержку получили 226 предприятий АПК на 5,2 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти Подмосковья стараются использовать различные меры поддержки резидентов. Они связаны не только со льготами, но и с взаимодействием, совместной работой, офсетными контрактами.

«Наши партнеры не просто запускают заводы, предприятия, они имеют амбиции по расширению, дальнейшей экспансии. Мы это, безусловно, поддерживаем», — подчеркнул губернатор.