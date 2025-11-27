Фасадные работы в школе № 16 Подольска завершены наполовину

На улице Народная в Подольске продолжается строительство нового учебного блока школы № 16. Он рассчитан на 580 учеников, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

Продолжаются работы по облицовке фасадов, по устройству кровли, внутренней отделке, монтажу внутренних инженерных сетей, благоустройству прилегающей территории.

Пристройка — комплекс из трех корпусов переменной этажности — от 3-х до 4-х этажей. Площадь существующего здания — 3 654,3 кв. м, пристройка — 8 300 кв. м. Стеклянный переход на уровне второго этажа свяжет новый корпус с существующим зданием, где планируется обучение начальных классов. В первом блоке расположатся основная входная группа, библиотека с читальным залом и IT зоной, актовый зал, столовая, пищеблок. Во втором блоке предусмотрены учебные кабинеты средней и старшей школы, административные и вспомогательные помещения. В третьем блоке — спортзал, комплекс учебных мастерских, классы для занятий по кулинарии.

Вместимость школы № 16 увеличится и составит 1 080 человек. Прилегающая территория будет благоустроена: появятся игровые площадки с износостойким резиновым покрытием и газоном, теневые навесы и детские тренажеры.

Завершить строительство и открыть школу планируется в 2027 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.