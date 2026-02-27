Фармкомпания построит в Лобне комплекс для выпуска интерферона

Строительство нового производственно-складского комплекса началось в городском округе Лобня для расширения выпуска противовирусных препаратов. Компания «ФЕРОН» планирует завершить работы к лету 2027 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Российская фармацевтическая компания «ФЕРОН» приступила к строительству нового производственно-складского комплекса в Лобне. Проект предусматривает расширение действующего производства.

В здании площадью более 6 тыс. кв. м наладят выпуск активной фармацевтической субстанции «Интерферон». Это белковая молекула, которая формирует противовирусный иммунитет: клетки вырабатывают интерферон в ответ на воздействие вирусов, бактерий, опухолевых клеток и продуктов их метаболизма.

Препараты на основе интерферона применяют при лечении ОРВИ и гриппа, вирусных гепатитов, герпес-вирусной и папилломавирусной инфекции, онкологических заболеваний и рассеянного склероза. Сейчас на площадке ведутся работы начального этапа. Завершить строительство планируют к лету 2027 года, после ввода объекта создадут около 150 высокотехнологичных рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе начнут разрабатывать биотехнологические препараты. Компания «Биннофарм Групп» в год выпускает более 370 млн упаковок лекарств.

«Здесь запустят сразу два новых проекта: учебно-научный центр, созданный вместе с МФТИ, и центр разработки биотехнологических препаратов. Чтобы работать было комфортно, для сотрудников построят жилые дома неподалеку, а в учебном центре откроют специализированную школу. К 2030 году здесь будут работать 400 специалистов, объем инвестиций в проект до 2028 года составит 16 млрд рублей», — подчеркнул губернатор.