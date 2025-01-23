Еще пять корпусов подмосковного ЖК «Равновесие» введут в эксплуатацию в марте

В селе Перхушково продолжается возведение жилого комплекса «Равновесие» — малоэтажного загородного проекта комфорт-класса клубного формата с минимальной плотностью застройки. Всего на сегодня в реализации находятся 12 домов от 4 до 6 этажей, сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проинспектировал ход строительства комплекса. Первая очередь уже заселена: жильцы получили ключи от 1 284 квартир в декабре 2023 года. На территории работают несколько сетевых продуктовых магазинов, пункты выдачи товаров из онлайн-маркетплейсов, кофейни и строительные магазины. Для всех желающих открыт круглосуточный бесплатный каток, оборудованный теплой раздевалкой и спортивным инвентарем.

Второй этап включает 5 корпусов на 787 квартир. Ввод зданий № 3, 4, 5, 11А, 11Б в эксплуатацию запланирован на март. На первых этажах корпусов оборудуют кафе, рестораны и другие объекты коммерческой инфраструктуры. Также в первой половине этого года будут готовы корпуса № 1 и 2 на 700 квартир — от студий до четырехкомнатных вариантов. Здесь предусмотрено 360 машиномест на подземных паркингах и более 3,5 тыс. квадратных метров кладовых.

Кроме того, в 3 квартале этого года в ЖК появится многоуровневая парковка на 494 машиноместа общей площадью почти 14 тысяч квадратных метров. Дома возводятся по принципам Green Development с увеличенной площадью остекления и применением энергоэффективных технологий. Внутренняя территория включает дворы без машин, благоустроенные зеленые зоны и прогулочные бульвары, детские и спортивные площадки и другие общественные пространства.

«В ЖК уже работает детский сад на 360 воспитанников, а для ребят постарше в ближайшее время откроется новый корпус Жаворонковской школы на 650 мест. Кроме того, на соседнем земельном участке запланировано строительство новой школы с профицитом учебных мест — она будет рассчитана почти на 1 900 учеников», — рассказал Андрей Иванов.

Совсем скоро в «Равновесии» откроется кабинет врача общей практики. Помещение площадью 150 квадратных метров выделено на первом этаже одного из жилых корпусов. Также застройщик передаст две квартиры для медицинских сотрудников общей площадью почти 72 квадратных метра.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.