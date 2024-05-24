Еще один сквер в Подмосковье планируют обустроить для отдыха жителей

Министерством имущественных отношений Московской области согласовано муниципальному автономному учреждению «Управление капитального строительства» Дмитровского округа предоставление в безвозмездное пользование земельного участка площадью 3,5 га для благоустройства пешеходной зоны в поселке Некрасовский. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Участок передан для выполнения работ по разработке архитектурно-планировочной концепции в рамках проекта «Формирование комфортной среды». Обустроенная пешеходная зона появится в сквере, на территории, пролегающей от мкр. Трудовая, дом № 30 до мкр. Строителей, д. 41. Это будет не просто пешеходная зона, по задумке ее наполнят разными архитектурными формами, что позволит жителям и гостям округа интересно проводить свой досуг», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

На сегодняшний день ведется процедура отбора подрядной организации на портале госзакупок для разработки концепции проекта и сметной документации.

В сквере предусмотрено обустройство велосипедной дорожки, а в зимний период времени можно будет использовать ее как лыжню, появятся беседки, качели, скамейки, детские игровые и спортивные площадки, планируется обустроить пруд, а также освещение и видеонаблюдение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.