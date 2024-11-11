Еще один ребенок-сирота получил жилищный сертификат в Солнечногорске

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков вручил ребенку-сироте жилищный сертификат. Артем Демин стал 11-м ребенком, получившим такую меру поддержки в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Юноша учится на машиниста локомотива в Московском колледже транспорта. На торжественном событии его сопровождала бабушка.

«Благодаря проекту по поддержке детей-сирот, который финансируется из регионального бюджета по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, мечта Артема приблизилась еще на шаг. Несмотря на то, что сертификат дает возможность покупки жилья в любом городе Подмосковья, юноша планирует остаться жить в нашем округе», — рассказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Сертификат представляет собой единовременную социальную выплату для приобретения в собственность благоустроенного жилого помещения в Подмосковье. Получить его могут дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей. В Московской области данная мера поддержки доступна им после достижения 18 лет.

Для защиты детей от мошенников денежные средства перечисляются сразу на счета продавцов квартир. Расторгнуть договор купли-продажи жилья, приобретенного за счет выплаты, по соглашению сторон нельзя. Также в течение 3-х лет жилое помещение не может быть отчужденно, передано в залог, аренду или обременено иными правами.

Переехавшие в Подмосковье дети-сироты, которым по законодательству положено жилье, также могут получить сертификат.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.