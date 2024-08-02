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Еще один детский сад построили в ЖК «Пригород Лесное» Ленинского округа

Главгосстройнадзор Подмосковья по результатам итоговой проверки выдал заключение о соответствии проектной документации детской дошкольной образовательной организации в Ленинском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отдельное внимание инспекторы уделили проверке работы работоспособности системы противопожарной защиты.

Детский сад построен для самых юных жителей ЖК «Пригород Лесное». Площадь учреждения — 4,7 тыс. кв. метров. В трехэтажном здании предусмотрено все, чтобы обеспечить образовательное, культурное и спортивно-оздоровительное развитие воспитанников. Здесь оборудованы современные групповые ячейки с раздевалками, игровой и обеденной зонами, спальнями; физкультурный и музыкальный залы.

Уже в сентябре учреждение примет первых воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет — всего 360 ребят.

Всего по проекту в жилом квартале предусмотрено 16 детских садов, 11 школ, поликлиника, больница со станцией скорой помощи, физкультурно-оздоровительный комплекс, торговый центр и пожарная часть.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.