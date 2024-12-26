Фото - © Участок на торгах в г.о. Серебряные Пруды/Комитет по конкурентной политике Московской области

сегодня в 18:03

Еще более 140 земельных участков в аренду выставили на торги в Подмосковье

На минувшей неделе в Московской области на торги выставлено 180 объектов, из которых 144 земельных участка в аренду, 31 земельный участок на продажу, 1 нежилое помещение в аренду, 2 нежилых помещения на продажу, 1 нежилое помещение с земельным участком на продажу и 1 участок недр местного значения. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Земельно-имущественные торги (ЗИТ) — это процесс безопасного приобретения недвижимого имущества, в том числе земельных участков, у государства.

Так, например, в городском округе Солнечногорск в аренду можно взять земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 18 соток, расположенный в деревне Дулепово. Срок аренды — 20 лет. Начальная цена — 694 795,22 руб./год.

А в городском округе Серебряные Пруды продается земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 5 соток, расположенный в поселке Дмитриевский. Начальная цена — 117 870 руб.

Основной принцип торгов — во время аукциона предложить наиболее высокую цену среди участников, чтобы стать победителем.

Все торги в Подмосковье проводятся в электронной форме. Выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Московской области.

Обзоры законодательства (44-ФЗ, 223-ФЗ, ЗИТ) и полезные пошаговые инструкции по участию в земельно-имущественных торгах Подмосковья регулярно размещаются в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.